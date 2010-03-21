«Артеку» підкинули грошей

Міністерство фінансів України виділило 9,61 млн. грн. міністерству у справах сім`ї, молоді та спорту для проведення третьої оздоровчої зміни в дитячих таборах «Артек» (Крим) і «Молода гвардія» (Одеса), повідомила прес-служба мінфіну.

«Міністерство збільшило об`єми планових призначень березня за бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах «Артек» і «Молода гвардія». Таким чином мінфін забезпечує оздоровлення 2,5 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», - йдеться в релізі.