У Криму почали садити

"Майбутнє лісу у твоїх руках!" - всеукраїнська соціально-екологічна акція з такою назвою, мета якої - створення нових лісів, почалася в Криму. Вона триватиме до 17 квітня, Дня довкілля України, повідомила прес-служба республіканського комітету з лісового і мисливського господарства.

"Головна мета акції полягає в створенні нових лісів руками школярів, студентів і представників громадських організацій", - говориться в релізі.

У Криму акцію організували комітет з лісового господарства, місцева організація лісоводів України і державні лісогосподарські підприємства за підтримки органів влади.

Після висадження дерев школярам запропонують прийняти участь у конкурсах на кращий дитячий твір і кращий дитячий малюнок на тему "Чоловік і ліс".

Акція "Майбутнє лісу у твоїх руках!" проводиться в Україні вже в п`ятий раз. Вона ініційована держкомітетом лісового господарства.

Фото прес-служби