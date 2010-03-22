Секретар міськради Ялти став нардепом

Центральна виборча комісія зареєструвала депутатами Верховної Ради України двадцять двох представників Партії регіонів, серед яких мешканці Ялти Олексій БОЯРЧУК і Севастополя - Володимир ТОЛСТЕНКО.

Рішення прийнято на засіданні ЦВК у понеділок, повідомляє УНІАН.

Їх було включено до списку ПР під час дострокових парламентських виборів 30 вересня 2007 року.

Член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ видав зареєстрованим депутатам тимчасові посвідчення.

БОЯРЧУК - лідер ялтинських регіоналів, секретар міської ради.

ТОЛСТЕНКО в грудні 2007 року був призначений заступником міністра юстиції, в січні 2010 звільнений «у зв`язку із скороченням числа посад заступників».

Як відомо, ряд представників ПР перейшли на роботу в адміністрацію президента та уряд України, тому склали мандати нардепів.