Куніцин поскаржився Януковичу на російського депутата

Голова севастопольської адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає провокаційними заяви депутата Державної думи Росії Костянтина ЗАТУЛІНА про статус Севастополя.

За його словами, депутат сказав: «управляти Севастополем треба було б інакше, треба створити кондомініум, спільне управління Україною і Росією, або узяти в оренду разом з флотом місто Севастополь».

«Якби це говорив лідер якоїсь політичній партії, але ж це говорить депутат Державної думи! Я думаю, що жоден народний депутат України або губернатор не дозволив би собі, приїхавши до Москви або Санкт-Петербурга, говорити про те, кого куди треба послати (ЗАТУЛІН запропонував відправити КУНІЦИНА послом України до Афганістану), кому де треба працювати, про те, щоб в оренду Таганрог забрали або ще щось», - заявив чиновник.

За його словами, міськадміністрація повідомила про заяви ЗАТУЛІНА адміністрацію президента України та МЗС. «Треба мати трохи совісті, тому що ти не з вулиці людина, ти ж депутат парламенту РФ», - сказав КУНІЦИН.

Він закликав «компетентні органи» звернути увагу на заяви парламентарія.