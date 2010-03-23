Три тисячі п`ятсот апельсинів для підлітків, що знаходяться в сімферопольському слідчому ізоляторі, і ув`язнених з виправної колонії №102 мають намір зібрати в Сімферополі напередодні Пасхи активісти громадської організації «Айболіт», повідомила її прес-служба.

«Подаруй апельсин» - так називається добродійна акція, яка пройде з 28 березня по 3 квітня.

Волонтери пропонують городянам придбати, мінімум, один апельсин для людей у СІЗО і колонії.

«Планується зібрати 3500 апельсинів, а також печиво, цукерки, чай», - говориться в прес-релізі.

Активісти роздадуть продукти в період пасхальних свят.

«Весна - час нестачі вітамінів. У закритій установі зростає ризик захворювання. Ми проводимо своєрідну профілактику і укріплюємо імунітет ув`язнених, тим самим допомагаємо місту запобігти поширенню інфекцій», - заявили організатори акції.