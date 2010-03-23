Хто найбільший союзник України (опитування)

Переважна більшість українців - 61% - вважають Росію найбільшим союзником України, свідчать результати соцопитування компанії Research&Brandig Group, які оприлюднив її директор Євген КОПАТЬКО.

19% респондентів називають найбільшим союзником України Європейський Союз, 3% - США, 9% не бачать такого союзника і 8% важко було відповісти.

За словами КОПАТЬКА, після завершення президентських виборів та формування нової влади в Україні вперше з серпня 2005 року покращилося сприйняття українцями українсько-російських відносин. Якщо у 2005 році 32% українців вважали такі відносини в цілому як добросусідські, але протягом майже 5 років цей показник зменшувався, то в березні 36% опитаних назвали такі відносини в цілому гарними.

При цьому 30% респондентів вважають Росію братською країною, 27% - дружньою державою та 19% - стратегічним партнером, в той час як 1% - ворожою країною та 2% - джерелом загрози для нашої країни.

Крім того, 91% респондентів вважає, що відносини між двома країнами необхідно покращувати.

Згідно з результатами опитуванням, 25% респондентів сподіваються, що після виборів відносини України та Росії стануть братськими та союзницькими, 38% - розраховують на те, що вони будуть дружніми і лише 3% вважають, що вони будуть погіршуватися.

Опитування проводилось з 9 по 15 березня методом особистого інтерв’ю в 24 областях України і Автономній республіці Крим. Всього було опитано 2077 осіб. Похибка становить +(-) 2%.