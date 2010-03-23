Сільський мер пішов під суд

Голову сільської ради в східному Криму обвинувачують у отриманні понад 152 тисяч гривень хабара за виділення п`яти земельних ділянок на території садівничого кооперативу, його справу передано до суду, повідомила прес-служба прокуратури.

«Прокуратура Керчі закінчила розслідування кримінальної справи проти голови однієї з сільрад у Ленінському районі, якого затримали в жовтні минулого року при отриманні 152500 гривень», - йдеться в релізі.

Спільника сільського голови - голову садівничого товариства - засуджено до семи років позбавлення волі.