Янукович розпорядився провести паради в Керчі і Севастополі

Організувати паради і святкові салюти в містах-героях України - Києві, Одесі, Севастополі і Керчі - доручив президент Віктор ЯНУКОВИЧ уряду 9 травня з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, йдеться в указі глави держави.

"Кабінету міністрів забезпечити підготовку і одночасне проведення у столиці України - місті-герої Києві, містах-героях Керчі, Одесі, Севастополі параду військ і святкового салюту тридцятьма артилерійськими залпами, участь у цих заходах ветеранів", - сказано в указі.

Рада міністрів Криму, адміністрації Києва та Севастополя, обладміністрації зобов`язані розробити програми проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

"Передбачити, зокрема, додаткові заходи з поліпшення житлово-побутових умов, медичного та транспортного обслуговування ветеранів війни", - відзначає ЯНУКОВИЧ.