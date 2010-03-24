Янукович розпорядився провести паради в Керчі і Севастополі

10:00, 24 березня 2010
Крым
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9 травня - 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні...

Організувати паради і святкові салюти в містах-героях України - Києві, Одесі, Севастополі і Керчі - доручив президент Віктор ЯНУКОВИЧ уряду 9 травня з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, йдеться в указі глави держави. 

"Кабінету міністрів забезпечити підготовку і одночасне проведення у столиці України - місті-герої Києві, містах-героях Керчі, Одесі, Севастополі параду військ і святкового салюту тридцятьма артилерійськими залпами, участь у цих заходах ветеранів", - сказано в указі. 

Рада міністрів Криму, адміністрації Києва та Севастополя, обладміністрації зобов`язані розробити програми проведення Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

"Передбачити, зокрема, додаткові заходи з поліпшення житлово-побутових умов, медичного та транспортного обслуговування ветеранів війни", - відзначає ЯНУКОВИЧ.

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