Півтисячі мобілок і аксесуарів конфіскували в Ялті
15:01, 24 березня 2010Крым
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Магазин працював без документів
П`ятсот шість мобільних телефонів і аксесуарів до них вилучили співробітники податкової міліції в магазині в Ялті, директор якого займався підприємницькою діяльністю без документів, повідомила прес-служба кримської податкової.
"Реалізацією мобільних телефонів без дозвільних документів завідував директор магазина, 35-річний мешканець Ялти. Складено протокол", - говориться в релізі.
Матеріали справи податкова направить до суду.
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