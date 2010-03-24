Півтисячі мобілок і аксесуарів конфіскували в Ялті

П`ятсот шість мобільних телефонів і аксесуарів до них вилучили співробітники податкової міліції в магазині в Ялті, директор якого займався підприємницькою діяльністю без документів, повідомила прес-служба кримської податкової.

"Реалізацією мобільних телефонів без дозвільних документів завідував директор магазина, 35-річний мешканець Ялти. Складено протокол", - говориться в релізі.

Матеріали справи податкова направить до суду.