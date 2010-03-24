4 людини загинули під завалами

Четверо жителів Криму - троє молодих чоловіків і дівчина - загинули на сході півострова в результаті обвалення конструкцій розформованої за часів Радянського Союзу військової частини, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

У середу в першій половині дня до рятувальників надійшла інформація про зникнення людей, які 23 березня, за попередніми даними, пішли збирати металобрухт.

«Кілька людей не повернулися додому ночувати. Родичі лише вранці зателефонували в МНС», - повідомили бійці.

На території частини обвалилася шахтна конструкція резервуару колишнього складу паливно-мастильних матеріалів. Вага окремих фрагментів становила від ста кілограмів до десяти тонн. Крім того, стався обвал грунту. Рятувальники підігнали два підйомних крани, спецавтомобіль з маніпулятором.

За попередньою інформацією, молоді люди одержали несумісні з життям черепно-мозкові травми.

Проводиться розслідування.