Функціонер земкадастру заплатив 300 тисяч за волю

Колишній заступник директора кримського філіалу Центру державного земельного кадастру звинувачується у зловживанні службовим становищем, збитки від якого оцінюються у 576 тис. грн., кримінальну справу щодо урядовця передано до суду, повідомила прокуратура.

«Передано до суду справа за фактом "дерибану" коштів, виділених на інвентаризацію земель в районі Алушти. "Наліво" пішли понад півмільйона гривень», - йдеться у релізі.

За даними відомства, заступник директора філіалу підписав акти про виконання у повному обсязі інвентаризації, хоча насправді роботи не розпочиналися.

«Звинуваченого відпущено під заставу у триста тисяч гривень, які у разі доказу вини можуть бути використані для відшкодування заподіяних злочином збитків. На його майно накладено арешт», - заявила прокуратура.