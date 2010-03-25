До «Артеку» їдуть ревізори
13:47, 25 березня 2010Крым
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Янукович відправив
Головне контрольно-ревізійне управління України з наступного тижня розпочне ревізію діяльності міжнародного дитячого центру «Артек» в Криму, заявив керівник ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.
За його словами, доручення про проведення ревізії було дано ГоловКРУ адміністрацією президента України.
«Є доручення на проведення повної комплексної господарсько-фінансової ревізії «Артека». Це не аудит, а саме ревізія. Мною підписана програма і створена робоча група, яка проводитиме ревізію», - сказав АНДРЄЄВ на прес-конференції в УНІАН у четвер
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