«Металург» і «Таврія» зіграють у фіналі футбольного Кубку України

Донецький “Металург” і сімферопольська “Таврія” зіграють 16 травня у фіналі Кубку України з футболу, повідомляє офіційний сайт федерації футболу країни.

Завдяки мінімальній перемозі над ”Шахтарем” з рахунком 2:1, донецький ”Металург” вперше в історії пробився до фіналу Кубку країни.

Суперником донеччан у вирішальному матчі стала сімферопольська ”Таврія”, що в Луцьку з таким самим результатом здолала представника першої ліги - ”Волинь”.