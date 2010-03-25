«Металург» і «Таврія» зіграють у фіналі футбольного Кубку України

15:00, 25 березня 2010
Крым
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Донецькі проти кримських

Донецький “Металург” і сімферопольська “Таврія” зіграють 16 травня у фіналі Кубку України з футболу, повідомляє офіційний сайт федерації футболу країни.

Завдяки мінімальній перемозі над ”Шахтарем” з рахунком 2:1, донецький ”Металург” вперше в історії пробився до фіналу Кубку країни.

Суперником донеччан у вирішальному матчі стала сімферопольська ”Таврія”, що в Луцьку з таким самим результатом здолала представника першої ліги - ”Волинь”.

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