«Металург» і «Таврія» зіграють у фіналі футбольного Кубку України
15:00, 25 березня 2010Крым
0 0
Донецькі проти кримських
Донецький “Металург” і сімферопольська “Таврія” зіграють 16 травня у фіналі Кубку України з футболу, повідомляє офіційний сайт федерації футболу країни.
Завдяки мінімальній перемозі над ”Шахтарем” з рахунком 2:1, донецький ”Металург” вперше в історії пробився до фіналу Кубку країни.
Суперником донеччан у вирішальному матчі стала сімферопольська ”Таврія”, що в Луцьку з таким самим результатом здолала представника першої ліги - ”Волинь”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter