«Кримгаз» одержав ліцензію
13:55, 26 березня 2010Крым
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Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати дев’яти газопостачальним компаніям, у тому числі - «Кримгазу», ліцензії на здійснення діяльності з розподілу і постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.
Ліцензії видано на 5 років у зв`язку із закінченням терміну дії старих ліцензій
Ліцензії одержали «Сумигаз», «Чернігівгаз», «Рівнегаз», «Івано-Франківськгаз», «Кримгаз», «Коростишевгаз», «Шепетівкагаз», «Гадячгаз» і «Тисменицягаз».
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