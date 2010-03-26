«Кримгаз» одержав ліцензію

Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила видати дев’яти газопостачальним компаніям, у тому числі - «Кримгазу», ліцензії на здійснення діяльності з розподілу і постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

Ліцензії видано на 5 років у зв`язку із закінченням терміну дії старих ліцензій

Ліцензії одержали «Сумигаз», «Чернігівгаз», «Рівнегаз», «Івано-Франківськгаз», «Кримгаз», «Коростишевгаз», «Шепетівкагаз», «Гадячгаз» і «Тисменицягаз».