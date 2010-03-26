Азаров пригадав Тимошенко Ялту

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО не виконував домовленостей, досягнутих у результаті засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, що пройшло у листопаді 2009 року в Ялті.

«Ми проаналізували, а як же виконано міжурядовий протокол листопадової зустрічі у Ялті. Нічого не було зроблено, жодного пункту не було виконано», - сказав АЗАРОВ на брифінгу.

Прем`єр підкреслив, що завдання його уряду - підготувати до наступного засідання комітету, яке пройде в квітні в Москві, проекти конкретних угод, над якими вже розпочато роботу спільно з урядом Росії.

«Зустрічатися тільки для того, щоб констатувати одне і те саме від зустрічі до зустрічі, сенсу немає. Вчора і російська сторона про це говорила (прем`єр РФ був у Москві), і я говорив», - заявив АЗАРОВ.

19 листопада в Ялті під головуванням Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА проходило п`яте засідання комітету, під час якого, зокрема, було досягнуто домовленість підписати протокол про кооперацію підприємств двох країн на 2010 рік. Також Україна висловила намір продовжити реалізацію разом з Росією проектів у галузі авіабудування.