Складати тести можна сімома мовами
11:02, 30 березня 2010Крым
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Зокрема, російською
Перекласти завдання зовнішнього незалежного оцінювання з української на шість мов доручило міністерство освіти і науки України центру оцінювання.
Згідно з наказом, доручається здійснити переклад завдань кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами (за винятком тестів з іноземних мов, української мови і літератури).
Мову складання тестів вибирають особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання.
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