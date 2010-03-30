Складати тести можна сімома мовами

Перекласти завдання зовнішнього незалежного оцінювання з української на шість мов доручило міністерство освіти і науки України центру оцінювання.

Згідно з наказом, доручається здійснити переклад завдань кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами (за винятком тестів з іноземних мов, української мови і літератури).

Мову складання тестів вибирають особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання.