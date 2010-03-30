Севастополь планує достроково завершити опалювальний сезон

Три дні t має бути > плюс 8

Опалювальний сезон у Севастополі мають намір завершити достроково - 6 квітня, заявив начальник управління ЖКГ міської адміністрації Володимир ХИБУЧЕНКО. «Якщо встановиться порівняно тепла погода, і протягом трьох днів середньодобова температура буде вищою 8 градусів тепла, завершуватимемо опалювальний сезон», - сказав ХИБУЧЕНКО. «Найімовірніше, це станеться відразу після Великодня. Плануємо завершувати сезон 6 квітня», - додав чиновник.

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