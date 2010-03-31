У Криму зловили вимагача

Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу за фактом отримання 600 доларів хабара головою правління закритого акціонерного товариства, повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ України.

"Голова правління вимагав та отримав 600 доларів США хабара від двох місцевих жителів за внесення в трудові книжки відомостей про те, що вони є працівниками закритого акціонерного товариства", - говориться в прес-релізі.

Частина 2 статті 368 Кримінального кодексу - "отримання хабара" - передбачає покарання від п`яти до десяти років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.