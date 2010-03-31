Дефолту в Україні не буде - Тігіпко

Дефолту за внутрішніми та зовнішніми державними платежами в Україні не буде, прогнозує віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО, передає УНІАН.

“Виплачуватимуться заробітні плати, пенсії, всі зобов`язання держава обслуговуватиме. За зовнішніми боргами дефолту не буде”, - сказав ТІГІПКО журналістам у середу.

За його словами, уряд відпрацьовує проблемні питання щодо бюджету-2010.

“Йдеться й про наповнення пенсійного фонду, й про збалансованість бюджету НАК “Нафтогаз України”, й про рівень відшкодування ПДВ”, - сказав ТІГІПКО.

Він заявив, що за підсумками березня за боргами “Нафтогазу” можливо буде розрахуватися власними силами.

2 березня перший заступник глави адміністрації президента Ірина АКІМОВА висловила думку, що ситуація з внутрішніми боргами України може свідчити про існування ризиків технічного дефолту, тоді як ситуація із зовнішніми боргами таких ризиків не демонструє .

13 березня міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявив, що, незважаючи на складну ситуацію у фінансовій системі України, в країні немає загрози дефолту.