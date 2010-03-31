Москаль очолив тіньове МВС

Колишній начальник міліції Криму, депутат Верховної ради з фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" Геннадій МОСКАЛЬ став міністром внутрішніх справ в опозиційному уряді України, лідер кримської організації партії "Батьківщина", нардеп-бютівець Андрій СЕНЧЕНКО очолив міністерство фінансів.

Склад опозиційного кабінету міністрів обнародував в середу його прем`єр, депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

У складі цього уряду буде 4 віце-прем’єр-міністри: депутат від НУ-НС Володимир СТРЕТОВИЧ (лідер ХДС), депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН (лідер Партії захисників Вітчизни), член фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК (лідер НРУ) - він також буде міністром закордонних справ, депутат з фракції НУ-НС Олесь ДОНІЙ (член "Народної самооборони").

Міністерство економіки і інфраструктури (до якого буде включено фонд держмайна) очолює член фракції НУ-НС Олександр БОНДАР, міністерство охорони здоров`я - депутат від БЮТ Сергій ШЕВЧУК, міністерство освіти - депутат від БЮТ Володимир ПОЛОХАЛО, міністерство сільського господарства - лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Міністром оборони призначено члена фракції БЮТ Миколу ПЕТРУКА, міністром культури - депутата від БЮТ Ігоря ГРИНІВА, міністром праці та соціальної політики - депутата від БЮТ Андрія ПАВЛОВСЬКОГО, міністром енергетики - Олександра ГУДИМУ, міністром юстиції - депутата від БЮТ Олену ШУСТІК.

Член фракції БЮТ Остап СЕМЕРАК став міністром спорту, туризму, молоді та Євро-2012, член фракції НУ-НС Юрій ГРИМЧАК - міністром з питань надзвичайних ситуацій, екології та природних ресурсів.

Посаду міністра опозиційного кабміну обіймає член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, міністра регіональної політики та розвитку, який опікуватиметься і проблемами ЖКГ, - член фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО.

За словами СОБОЛЄВА, склад уряду був затверджений на засіданні фракції БЮТ. "Голосування проводилося по кожній кандидатурі", - сказав він.

Засідання опозиційного кабміну відбуватимуться щочетверга.