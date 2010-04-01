Графік роботи пошти на свята

"Укрпошта" визначила графік роботи об’єктів поштового зв’язку у дні великодніх свят: 3 та 6 квітня – за звичайним режимом, 4 квітня – вихідний, 5 квітня – за режимом роботи як у неділю, повідомила прес-служба міністерства транспорту та зв’язку.

"Об’єкти працюватимуть за таким графіком з метою повного та якісного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв’язку у дні свят", – йдеться в прес-релізі.