Графік роботи пошти на свята
13:10, 01 квітня 2010Крым
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Повідомляє профільне міністерство
"Укрпошта" визначила графік роботи об’єктів поштового зв’язку у дні великодніх свят: 3 та 6 квітня – за звичайним режимом, 4 квітня – вихідний, 5 квітня – за режимом роботи як у неділю, повідомила прес-служба міністерства транспорту та зв’язку.
"Об’єкти працюватимуть за таким графіком з метою повного та якісного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв’язку у дні свят", – йдеться в прес-релізі.
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