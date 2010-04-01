У будинку в Сімферополі стався вибух
17:52, 01 квітня 2010Крым
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Жінка фарбувала яйця і пекла паски
Пенсіонерка одержала опіки рук і шпиталізована через вибух у багатоквартирному будинку в Сімферополі в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
За попередньою версією, вибухнув побутовий газ.
79-річна жінка готувалася до Великодня - фарбувала яйця і пекла паски на кухні квартири, розташованої на третьому поверсі будинку.
У її і сусідніх квартирах вилетіли стекла з вікон.
Вибухова хвиля також пошкодила стіни, двері, меблі в квартирі пенсіонерки.
На місце події виїжджали два пожежні підрозділи, співробітники міліції, міськгазу та медики.
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