У будинку в Сімферополі стався вибух

Пенсіонерка одержала опіки рук і шпиталізована через вибух у багатоквартирному будинку в Сімферополі в четвер, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

За попередньою версією, вибухнув побутовий газ.

79-річна жінка готувалася до Великодня - фарбувала яйця і пекла паски на кухні квартири, розташованої на третьому поверсі будинку.

У її і сусідніх квартирах вилетіли стекла з вікон.

Вибухова хвиля також пошкодила стіни, двері, меблі в квартирі пенсіонерки.

На місце події виїжджали два пожежні підрозділи, співробітники міліції, міськгазу та медики.