Севастополь відремонтує об`єкти ЧФ

Виконання міжурядової угоди про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності Чорноморського флоту Росії на житловий фонд і соцоб`єкти в місцях дислокації в Україні обговорили у Севастополі експерти українсько-російської підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ.

Результати угоди 2000 року проаналізували сторони, очолювані послом з особливих доручень МЗС України Віктором СЕМЕНОВИМ і його російським колегою Олександром БАВИКІНИМ.

На засіданні робочої групи розглядався комплекс питань, пов`язаних з подальшим впорядкуванням власності і проведенням поточного ремонту житлових будинків і об`єктів, переданих ЧФ на баланс Севастополя сім і менше років тому.

Йдеться про житло і об`єкти, які ЧФ РФ в односторонньому порядку передав на обслуговування місту. Влада Севастополя неодноразово заявляла про необхідність участі російської сторони в питанні впорядковування, оскільки переважна більшість об`єктів перебувала у незадовільному технічному стані.

«За російською стороною залишається оплата всіх поточних витрат, зокрема поточного ремонту, а це чимала кількість об`єктів. Капітальний же ремонт цих будинків маємо вже здійснювати ми, тому що ми прийняли на баланс ці будівлі і об`єкти», - сказав перший заступник голови севастопольської адміністрації Володимир КАЗАРІН в інтерв`ю УНІАН.

За його словами, вироблена «своєрідна дорожня карта» з питання передачі об`єктів на баланс Севастополя. «Знайдена формула, яка задовольняє і місто, і російську сторону», - заявив чиновник.