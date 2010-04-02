5 правил харчування після Посту

Різка зміна харчового раціону після Великого Посту є небезпечною для людей, які його дотримувалися.

Після посту християни почнуть святкування Великодня.

Міністерство охорони здоров’я застерігає, що надмірне споживання тваринної їжі, яка присутня у великій кількості на святкових столах у кожній українській родині, разом із вживанням алкоголю може спричинити різке погіршення стану здоров’я та обумовити загострення хронічних хвороб.

5 правил харчування:

1. Кількість їжі, яка споживається за святковим столом, не повинна бути надмірною. Краще за все, припинити їсти, коли ще лишається невеличке відчуття голоду. Не слід намагатися з’їсти більше за допомогою лікарських засобів. Вони здатні лише частково покращити перетравлення їжі та не можуть попередити розвитку наслідків переїдання. Поступове збільшення кількості їжі обумовлене необхідністю відновлення належного рівня продукції ферментів, який суттєво зменшується під час посту завдяки обмеженню кількості їжі та виключення продуктів тваринного походження.

2. Вживання тваринної їжі за святковим столом повинно бути обмеженим. Не слід вживати понад 150-200 грамів м’яса, більше одного яйця та багато соусів, які містять велику кількість тваринних жирів.

3. Свідомий вибір безпечних та корисних продуктів за святковим столом включає переважно рибу та продукти рослинного походження - фрукти, овочі та злакові продукти. Рослинна їжа, окрім корисних мікроелементів та вітамінів, містить харчові волокна, належна кількість яких забезпечує повноцінну роботу органів травлення та попереджує розвиток багатьох захворювань.

4. Особлива обережність необхідна у вживанні алкоголю. Алкоголь взагалі не повинен вживатись без їжі. Його кількість після посту слід зменшити у два-три рази відносно до звичайної.

5. Вихід з посту потребує максимальної обережності у вразливих категорій населення, до яких відносяться діти, підлітки, особи похилого віку та люди з хронічними хворобами внутрішніх органів. Таким людям взагалі слід утриматись від вживання тваринної їжі, а тим більше - від алкоголю, протягом перших днів. Додання риби та м’ясних продуктів до пісних страв, що стали звичними, повинно відбуватись дуже повільно та спиратись на відсутності неприйняття тих або інших продуктів харчування.

“Наведені правила не можна вважати вичерпними та універсальними для всіх. Кожна людина знає свій організм як ніхто інший. Якщо є хронічні хвороби, то варто обговорити з лікарем особливості харчування після закінчення дотримання пісної дієти”, - зазначають медики.