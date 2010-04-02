У Криму буде своя «Нова хвиля»

Меморандум про організацію на території ”Артеку” міжнародного конкурсу дитячих виконавців під назвою ”Нова хвиля Junior” на зразок дорослого конкурсу ”Нова хвиля”, який відбувається щорічно у липні в Юрмалі в Латвії, підпишуть у Криму 6 квітня.

Меморандум від імені уряду України підпише віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, з боку Ради міністрів Криму її голова Василь ДЖАРТИ. Підписання відбуватиметься за участі композитора Ігоря КРУТОГО.

Крім цього, програмою поїздки КОЛЕСНІКОВА до Криму передбачено зустріч з представниками готельного і туристичного бізнесу, повідомила прес-служба віце-прем’єра.