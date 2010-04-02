Українську школу в Севастополі побудують не раніше 2011 року

Школу-колегіум на 730 місць з українською мовою навчання побудують у Севастополі, найімовірніше, в 2011 році, а не до першого вересня 2010 року, як планувалося раніше, заявив начальник управління освіти і науки севастопольської міськдержадміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ.

«Кошторисна вартість уже дійшла до 98 мільйонів гривень. Ми не встигнемо освоїти до першого вересня кошти, що залишилися, а на сьогоднішній день це 78 мільйонів. Максимум, що може освоїти підрядник, в межах 25-30 мільйонів. Наше завдання зараз - «вибити» ці гроші, щоб виконати цього року певний обсяг робіт», - сказав чиновник в інтерв`ю УНІАН.

За словами ЧЕРБАДЖІ, він повернувся з відрядження до Києва, де в міністерстві освіти і науки просив клопотати перед міністерством регіональної політики та будівництва про виділення цього року на будівництво школи «хоча б 25 мільйонів». У міносвіти пообіцяли підтримку, сказав представник адміністрації.

Залізобетонний каркас одного крила школи - всі поверхи - зроблено, але завершити будівництво вдасться не раніше, ніж через рік. «Так кажуть фахівці. Реально - з урахуванням скрутного фінансового становища в країні - вересень 2011 року», - заявив ЧЕРБАДЖІ.

На його думку, в школу в Севастополі «будуть черги», як до української гімназії у Сімферополі.

«Буде дуже хороша навчально-матеріальна база, добре підготовлені вчителі, там конкурс буде серйозний. Це буде один з найбільш «просунутих» навчальних закладів Криму. Принаймніі, проекту такого ніде немає», - заявив представник адміністрації Севастополя.

У листопаді минулого року голова адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що до 1 вересня 2010 року в Севастополі буде українська школа - «перша севастопольська школа, збудована після розпаду Радянського Союзу».