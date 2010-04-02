Тисяча українських моряків вийде на парад Перемоги в Севастополі

2,5 тисячі моряків Військово-морських сил України 9 травня візьмуть участь у парадах до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в усіх міста-героях країни - Києві, Одесі, Севастополі і Керчі, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

Крім того, урочистості з нагоди Перемоги відбудуться в усіх гарнізонах ВМС України.

У Севастополі близько однієї тисячі військовослужбовців візьмуть участь у параді спільно з військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації. У Севастопольській бухті в парадному строю будуть стояти два корабля ВМС України - фрегат «Гетьман Сагайдачний» і корабель управління «Славутич», ЧФ РФ також буде представлений двома кораблями.

Серед військових частин, що крокуватимуть на військовому параді у Керчі, флот буде представлений військовослужбовцями Центру військ берегової оборони ВМС України.

В Одесі у військовому параді разом з представниками Сухопутних військ та Повітряних сил України братимуть участь офіцери, мічмани та матроси Західної військово-морської бази ВМС.

Днями з Сімферополя до Києва вирушить парадний розрахунок від Центру військ берегової оборони ВМС України, до складу якого увійдуть військовослужбовці окремої бригади берегової оборони.

Нагадаємо, організувати паради і святкові салюти в містах-героях України доручив президент Віктор ЯНУКОВИЧ.