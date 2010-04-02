Регіонали повернуть мажоритарку на місцевих виборах - політологи

Через рік нова влада поверне мажоритарну систему на місцевих виборах, прогнозує директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

«За рік Партія регіонів сподівається посилити владу на місцях і в президентській адміністративній вертикалі. По-друге, Партія регіонів розраховує, що симетрично падатиме вплив нинішніх опозиційних сил, які на хвилі останніх президентських виборів поки що зберігають достатньо серйозні рейтинги», - пояснив експерт інтернет-виданню «Гарт».

На думку політолога, після того, як для опозиції будуть створені певні бар’єри, зокрема у медіа-просторі, Партія регіонів зможе розраховувати на «приголомшливий» результат на місцевих виборах, який дозволить їй стати домінантною партією у країні.

За цей рік будуть також змінені правила гри. «На виборах у місцеві та обласні ради буде введено змішану систему, щоб потім за допомогою адмінресурсу «пристьогувати» індивідуальних депутатів до партійної більшості. А на рівні селищних та районних рад, скоріш за все, повернуть мажоритарку та застосовуватимуть райдержадмінресурс», - зазначив КАРАСЬОВ.

Введення мажоритарної системи за цей рік також передбачає директор Інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

За його словами, цей час необхідний регіоналам, аби внести зміни до виборчого законодавства і провести вибори на мажоритарній основі. «А це одразу ж б’є по Юлії ТИМОШЕНКО та її Блоку, оскільки в регіонах у неї є дуже мало людей, які б могли претендувати на посаду мерів», - вважає експерт.

«Крім того, до наступних виборів опозиція буде настільки подрібненою, що мова про єдину опозицію йти не буде. Вони поборють одне одного», - сказав БОНДАРЕНКО.