Бюджет буде поганий - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що бюджет на 2010 рік, який парламент планує ухвалити наступного пленарного тижня - з 13 по 16 квітня, - буде низької якості.

”Я одразу кажу всім: бюджет буде поганий і дуже поганий”, - сказав ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу ”Рада”.

”Краще мати такий бюджет, ніж відсутність будь-якого бюджету”, - додав він.

Спікер заявив, якщо опозиція буде блокувати роботи парламенту, то він поставить на голосування ухвалення документу в цілому, без обговорення. ”Якщо буде блокуватися Верховна Рада України, буде блокуватися можливість обговорити, покращити бюджет, вишукати додаткові можливості, то нічого не залишиться, як взяти і поставити на голосування, і провести голосування за прийняття закону. Після того хай продовжують біситися”, - заявив ЛИТВИН.