Нікітський ботанічний сад зазиває на виставку тюльпанів
08:43, 05 квітня 2010Крым
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Буде представлено більш як 150 сортів
Виставка тюльпанів відкриється в Нікітському ботанічному саду у Великій Ялті в середині квітня, повідомляє його офіційний сайт.
"Буде представлено більш як 150 сортів вітчизняної і зарубіжної селекції, а також сорти Нікітського ботанічного саду", - говориться в прес-релізі.
Побачити колекцію тюльпанів можна до середини травня.
Виставка пройде "на відреставрованій ділянці" площею 0,3 га. Восені на цьому ж місці можна буде побачити хризантеми.
Нікітський ботсад заснований в 1812 році і є однією з найстаріших науково-дослідних установ України.
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