Нікітський ботанічний сад зазиває на виставку тюльпанів

Виставка тюльпанів відкриється в Нікітському ботанічному саду у Великій Ялті в середині квітня, повідомляє його офіційний сайт.

"Буде представлено більш як 150 сортів вітчизняної і зарубіжної селекції, а також сорти Нікітського ботанічного саду", - говориться в прес-релізі.

Побачити колекцію тюльпанів можна до середини травня.

Виставка пройде "на відреставрованій ділянці" площею 0,3 га. Восені на цьому ж місці можна буде побачити хризантеми.

Нікітський ботсад заснований в 1812 році і є однією з найстаріших науково-дослідних установ України.