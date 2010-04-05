12 тисяч пасок та крашанок роздали дітям та літнім людям у притулках Сімферополя

Більш як шість тисяч пасок і таку саму кількість крашанок розвезли у лікарні, дитячі притулки, будинки для літніх людей Сімферополя активісти товариства православних лікарів Криму імені святителя Луки, повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

«Щороку до Воскресіння Христового у Свято-Троїцькому жіночому монастирі готують таку кількість пасок і крашанок, щоб їх вистачило усім пацієнтам лікарняних стаціонарів, вихованцям дитячих притулків і літнім людям у будинках для них», - йдеться у прес-релізі.

Акція проходить за ініціативи ігумені Свято-Троїцького монастиря матушки ЄВСЕВІЇ та по благословенню митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ.