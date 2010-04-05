Тимошенко розпочинає чистку

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в її команді розпочинається велика чистка.

“Я обіцяю, що це буде найбільше очищення в українській політиці за всі роки незалежності. Ми приберемо весь баласт, все болото, позбавимося всього того непотребу, що випадково та меркантильно прибився до команди. Ми рішуче позбавимося тих людей, які роблять нашу команду слабкішою ніж того вимагає час”, - сказала ТИМОШЕНКО, повідомляє її сайт.

Лідер опозиції намагатиметься обновити свою команду.

“Моя мета - залучити до команди неслабких людей, які не розпливаються в калюжу при першому випробуванні. Кожній достойній людині, всій Україні зараз потрібна саме така команда. Треба визнати, що такої команди на сьогодні у повному складі у нас немає”, - заявила вона.