Міліція затримала підозрюваного у «мінуванні» вокзалу в Бахчисараї

Співробітники міліції затримали чоловіка, який підозрюється у неправдивому повідомленні про мінування залізничного вокзалу в кримському місті Бахчисарай.

«Ним виявився 36-річний житель Бахчисарайського району, який, за попередніми даними, страждає на психічні відхилення», - йдеться у повідомленні прес-служби кримської міліції.

Дзвінок про закладений на вокзалі вибуховий пристрій надійшов 5 квітня у другій половині дня. Міліціонери не знайшли вибухівку.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками статті «явно неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності».

«Призначена експертиза на предмет осудності підозрюваного», - зазначили правоохоронці.