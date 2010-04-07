Уряд виділив 55 мільйонів на житло військовослужбовцям у Криму
14:10, 07 квітня 2010Крым
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Треба добудувати 4 будинки
Кабінет міністрів України виділив 55 мільйонів 200 тисяч гривень для забезпечення житлом у Криму майже 300 сімей військовослужбовців збройних сил держави.
Розпорядження прийняте на засіданні у середу, 7 квітня, повідомила прес-служба уряду.
"Реалізація рішення дасть змогу добудувати 4 будинки в Криму та забезпечити житлом 297 сімей військовослужбовців", - говориться в прес-релізі.
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