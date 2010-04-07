Куніцин сподівається, що Саратов доведе до ума зону в Севастополі

Екс-голова севастопольської міськдержадміністрації, постійний представник президента України в Криму Сергій КУНІЦИН сподівається, що команда нового голови адміністрації Валерія САРАТОВА зможе реалізувати проект створення в Севастополі вільної економічної зони.

«Моя мрія - щоб у Севастополі був особливий економічний режим. Дуже хотілося б, щоб нове керівництво міста довело це до ума. Тим паче, що глава держави ставиться до цього як до рятувального круга для ряду регіонів, зокрема для Криму і Севастополя», - сказав КУНІЦИН на прес-конференції.

За його словами, йому «приємно було чути від президента, що для багатьох регіонів створення вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку - єдиний порятунок».

«Президент приділив цьому розділу свого виступу особливу увагу, аж до того, що доручив заступнику глави адміністрації по кадрах, що треба повернутися до цього питання, треба провести навчання заступників губернаторів з економіки. Там, де ВЕЗ свого часу працювали», - сказав КУНІЦИН, якого 6 квітня ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови адміністрації Севастополя та призначив своїм постпредом у Криму.