УАЗ врізався в тролейбус і легковик: двоє поранених

Двоє осіб отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів і тролейбуса в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася в першій половині дня 8 квітня.

У машини УАЗ лопнуло переднє колесо, вона виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в тролейбус і автомобіль "Ніссан".

Травми отримали водії машин. Їх шпиталізовано до лікарні.