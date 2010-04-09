УАЗ врізався в тролейбус і легковик: двоє поранених
11:04, 09 квітня 2010Крым
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У автівки вибухнуло колесо
Двоє осіб отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів і тролейбуса в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Аварія сталася в першій половині дня 8 квітня.
У машини УАЗ лопнуло переднє колесо, вона виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в тролейбус і автомобіль "Ніссан".
Травми отримали водії машин. Їх шпиталізовано до лікарні.
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