У Сімферополі знайшли два незаконні пункти прийому металу

Два незаконні пункти прийому металобрухту виявили в Сімферополі співробітники міліції, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Один знайшли під час огляду приватного домоволодіння. «Виявлено і вилучено п`ять тонн металобрухту, гроші від продажу», - говориться в прес-релізі.

Другий пункт «накрили» у дворі дома. «Виявлена величезна купа металобрухту - батарей, кабелю, дротів, різних залізних виробів, які, можливо, були здобуті шляхом крадіжок державного і особистого майна», - сказано в повідомленні.

Працівники міліції склали протоколи. Кожного порушника притягнуть до адмінвідповідальністі у вигляді приблизно 900 гривень штрафу.