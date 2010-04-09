У Сімферополі знайшли два незаконні пункти прийому металу

11:54, 09 квітня 2010
Крым
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У дворах будинків

Два незаконні пункти прийому металобрухту виявили в Сімферополі співробітники міліції, повідомила прес-служба кримського управління МВС. 

Один знайшли під час огляду приватного домоволодіння. «Виявлено і вилучено п`ять тонн металобрухту, гроші від продажу», - говориться в прес-релізі. 

Другий пункт «накрили» у дворі дома. «Виявлена величезна купа металобрухту - батарей, кабелю, дротів, різних залізних виробів, які, можливо, були здобуті шляхом крадіжок державного і особистого майна», - сказано в повідомленні. 

Працівники міліції склали протоколи. Кожного порушника притягнуть до адмінвідповідальністі у вигляді приблизно 900 гривень штрафу.

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