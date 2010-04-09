22 млн. грн. боргу із зарплати повернули жителям Криму прокурори
11:59, 09 квітня 2010Крым
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З початку року
Двадцять два мільйони гривень заборгованості із заробітної плати відшкодовано жителям Криму заходами прокурорського реагування в січні-березні, повідомила прес-служба кримської прокуратури.
Співробітники наглядового відомства порушили 24 кримінальні справи через порушення законодавства про працю і внесли 185 приписів та подань працедавцям-боржникам.
Також прокурори відстоювали право кримчан на оплату праці в суді.
«Пред`явили в інтересах жителів автономії позовних заяв про стягнення заборгованості із заробітної плати майже на мільйон гривень», - говориться в повідомленні.
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