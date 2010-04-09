22 млн. грн. боргу із зарплати повернули жителям Криму прокурори

Двадцять два мільйони гривень заборгованості із заробітної плати відшкодовано жителям Криму заходами прокурорського реагування в січні-березні, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

Співробітники наглядового відомства порушили 24 кримінальні справи через порушення законодавства про працю і внесли 185 приписів та подань працедавцям-боржникам.

Також прокурори відстоювали право кримчан на оплату праці в суді.

«Пред`явили в інтересах жителів автономії позовних заяв про стягнення заборгованості із заробітної плати майже на мільйон гривень», - говориться в повідомленні.