Кабмін звільнив начальника Придніпровської залізниці

Кабінет міністрів України звільнив Петра ЛОЗУ з посади начальника Придніпровської залізниці.

Розпорядження розміщено на сайті уряду.

ЛОЗУ звільнено згідно з пунктом 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення).

За неофіційними даними, що є в розпорядженні УНІАН, Придніпровську залізницю очолить Олександр МОМОТ – директор українського державного центру транспортного сервісу „Ліски”.

ЛОЗА був призначений начальником ПЗ розпорядженням минулого уряду у січні 2008 року.