Кабмін звільнив начальника Придніпровської залізниці
За "невиконання обов`язків"
Кабінет міністрів України звільнив Петра ЛОЗУ з посади начальника Придніпровської залізниці.
Розпорядження розміщено на сайті уряду.
ЛОЗУ звільнено згідно з пунктом 3 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення).
За неофіційними даними, що є в розпорядженні УНІАН, Придніпровську залізницю очолить Олександр МОМОТ – директор українського державного центру транспортного сервісу „Ліски”.
ЛОЗА був призначений начальником ПЗ розпорядженням минулого уряду у січні 2008 року.