Пропускні можливості керченської переправи доручено збільшити

Опрацювати питання щодо збільшення пропускних можливостей Керченської поромної переправи доручив керівництву державної судноплавної компанії спільно з митною службою міністр транспорту України Костянтин ЄФИМЕНКО, повідомила прес-служба відомства.

"Одна з проблем, яку необхідно вирішити найближчим часом, - низька пропускна спроможність автомобільно-пасажирської поромної переправи", - йдеться в прес-релізі.

Надання транспортних послуг пасажирам та автомобілістам "має бути якісним і комфортним, а не супроводжуватися багатогодинними очікуваннями в чергах", сказав ЄФИМЕНКО під час робочої поїздки до Керчі.

Також міністр доручив керівництву порту в Керчі надати пропозиції щодо його розвитку за рахунок "підвищення продуктивності праці, збільшення швидкості переробки вантажів, модернізації кранового господарства та терміналів".