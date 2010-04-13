У ДАІ Криму перетасували кадри

Кадрові зміни сталися в керівництві ялтинського, сакського, сімферопольського і алуштинського підрозділів кримської Державтоінспекції, повідомила прес-служба відомства.

ДАІ Ялти очолив Леонід Соболєв, який раніше займав один з керівних постів в севастопольській Державтоінспекції.

ДАІ Сімферополя очолив Олександр Осовський, колишній начальник алуштинської ДАІ.

На його місце в Алушті прийшов Станіслав Лосєв, який колись «очолював цей підрозділ».

ДАІ Сімферопольського району тепер керуватиме Сергій Козинцев, який більш як 20 років працював в цьому районі.

Сакську ДАІ очолив Сергій Карпов, екс-начальник Державтоінспекції Сімферопольського району.

Нагадаємо, наприкінці березня кримське управління ДАІ очолив Володимир Загинайло замість Олександра Хлєбнікова. Загинайло вже керував Державтоінспекцією автономії в 2007 році. Хлєбніков пішов на пенсію.