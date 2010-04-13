У ДАІ Криму перетасували кадри
В Ялті, Сімферополі, Саках, Алушті
Кадрові зміни сталися в керівництві ялтинського, сакського, сімферопольського і алуштинського підрозділів кримської Державтоінспекції, повідомила прес-служба відомства.
ДАІ Ялти очолив Леонід Соболєв, який раніше займав один з керівних постів в севастопольській Державтоінспекції.
ДАІ Сімферополя очолив Олександр Осовський, колишній начальник алуштинської ДАІ.
На його місце в Алушті прийшов Станіслав Лосєв, який колись «очолював цей підрозділ».
ДАІ Сімферопольського району тепер керуватиме Сергій Козинцев, який більш як 20 років працював в цьому районі.
Сакську ДАІ очолив Сергій Карпов, екс-начальник Державтоінспекції Сімферопольського району.
Нагадаємо, наприкінці березня кримське управління ДАІ очолив Володимир Загинайло замість Олександра Хлєбнікова. Загинайло вже керував Державтоінспекцією автономії в 2007 році. Хлєбніков пішов на пенсію.