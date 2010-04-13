Литвин вимагає бюджет до 1 травня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає ухвалити державний бюджет до 1 травня.

Він зазначив, що фактично уряд завершив підготовку даного питання, але «проблема одна – ціна на газ, яка зараз вирішується».

ЛИТВИН підкреслив: бюджет необхідно прийняти «кров з носа» до 1 травня з огляду на те, що необхідно зробити виплати учасникам війни перед 9 травня. За його словами, йдеться про суму близько 1 млрд. 200 млн. грн.