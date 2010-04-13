13 кг наркотиків не доїхали з Криму до Москви

13,4 кг наркотиків знайшли у потягу "Сімферополь – Москва" працівники митниці, прикордонної служби та служби безпеки в Харківській області за допомогою службового собаки.

Речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору була розфасована у три пакунки та схована у міжстелевому простірі вагону потягу, повідомила прес-служба державної митниці України.

Собака Банді спрацював на верхній одяг провідника вагону –громадянина України.

Складено протокол за статтею "переміщення з приховуванням від митного контролю", наркотичний засіб вилучено.

За час існування харківської митниці ця партія наркотиків – найбільша. Остання велика партія (9 кг) була виявлена співробітниками служби у грудні 2009 року в поїзді сполученням Дніпропетровськ – Москва.