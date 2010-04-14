Анонім, який повідомив про теракти в Сімферополі, затриманий
18:31, 14 квітня 2010Крым
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Проводяться слідчі дії
Співробітники міліції затримали чоловіка, який повідомив телефоном про теракти, що готуються в Сімферополі, інформація виявилася хибною, повідомила УНІАН прес-офіцер сімферопольського міського управління міліції Олеся АНУФРІЄВА.
Проводяться слідчі дії та експертиза для визначення осудності затриманого.
Чоловік, зателефонувавши 14 квітня на 102, повідомив про десять терактів, що мають статися в Сімферополі.
Міліція порушила кримінальну справу за статтею "заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку".
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