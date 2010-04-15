РФ та Україна говоритимуть про флот

Чергове засідання підкомісії з Чорноморського флоту Росіїї українсько-російської міждержавної комісії пройде 28 квітня, заявив офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«На 28 квітня заплановано проведення чергового засідання підкомісії щодо Чорноморському флоту міждержкомісії», - сказав НЕСТЕРЕНКО на брифінгу в Москві, передає УНІАН.

За його словами, у порядку денному засідання стоять питання, пов`язані із забезпеченням діяльності ЧФ РФ, який базується в Криму.

НЕСТЕРЕНКО також повідомив, що готується засідання підкомітету з питань безпеки, під час якого буде розглянуто питання українсько-російської військово-технічної співпраці, взаємодії між збройними силами України і РФ.