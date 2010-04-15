Годинники на $750 тисяч вилучили податківці в Криму

Більше шестисот наручних годинників, ймовірно, незаконно ввезених до України, на загальну суму понад шість мільйонів гривень вилучили співробітники податкової міліції у Сімферополі та Севастополі, повідомили прес-служби податкових.

Триста чотирнадцять годинників із Швейцарії на суму більш як 2 млн. грн. податківці забрали під час операції «Щит» в двох магазинах в центрі Сімферополя.

Понад триста ювелірних годинників із Швейцарії та Росії на суму більш як 4 млн. грн. знайшли в одному з найбільших торгових центрів Севастополя. «За інформацією державної митної служби, озвученою на нараді в Києві, до України офіційно не було завезено жодного годинника з дорогоцінних металів відомих світових виробників», - йдеться в прес-релізі.

Операція «Щит», направлена на протидію незаконному ввезенню товарів до України, виявлення схем ухилення від податків, проводиться в державі з 7 квітня.