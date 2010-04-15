Дефіцит Пенсійного фонду України становить 30 мільярдів гривень

Загальний дефіцит Пенсійного фонду України (ПФУ) на сьогодні становить 30 млрд. грн., заявила перший заступник голови адміністрації президента Ірина АКІМОВА, передає УНІАН.

АКІМОВА відзначила, що сьогодні Україна перебуває у важкому стані - на пенсійні виплати витрачається близько 18% ВВП, що є досить високим показником для європейських країн. «При цьому, результати, які отримуються, набагато нижчі, ніж у багатьох інших країнах», - сказала вона.

АКІМОВА відзначила, що рівень страхових внесків в Україні - один з найвищих, що є тиском на бізнес.

За її словами, робоча підгрупа з соціальних питань розробляє шляхи розв’язання проблеми з дефіцитом ПФУ.

Перший заступник голови адміністрації президента вважає одним з варіантів збалансування ПФУ - вирівнювання пенсійного віку між чоловіками і жінками.

АКІМОВА повідомила, що умови для переходу на накопичувальну пенсійну систему можна буде створити не раніше, ніж за два роки.