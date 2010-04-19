За вимагання хабара суд засудив митників до 2 і 3 років в`язниці

Двох старших інспекторів севастопольської митниці засуджено за вимагання хабара до трьох і двох років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади на державній службі, повідомила прес-служба прокуратури Севастополя.

У грудні 2009 року інспектори вимагали 800 доларів від капітана за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення і незалучення його до адмінвідповідальності через порушення правил митного ввезення яхти в Україну. Один із співробітників митниці отримав частину грошей і був затриманий співробітниками служби безпеки країни.

Митників взяли під варту в залі Гагарінського районного суду Севастополя.