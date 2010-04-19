Україна і РФ можуть побудувати зерновий термінал на Чорному морі

Україна готова розглянути можливість будівництва на чорноморському узбережжі зернового терміналу спільно з Російською Федерацією, заявив український міністр агропромислової політики Микола ПРИСЯЖНЮК, передає кореспондент УНІАН у РФ.

«Ми це обговорили. Україна готова розглянути спільне будівництво терміналів на березі Чорного моря», - сказав ПРИСЯЖНЮК в Москві після переговорів із міністром сільського господарства РФ Оленою СКРИННИК.

Він заявив, що потенціал України й РФ в експорті зерна на ринки третіх країн дуже великий.

«Ми прийняли рішення, що обидві сторони на державному рівні будуть сприяти розвитку й підтримці ініціатив бізнесу двох країн для того, щоб покращити логістику для просування зерна на зовнішні ринки», - сказав міністр.