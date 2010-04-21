З 2017 року плату за базування ЧФ буде збільшено на 3% - джерело

Розмір плати за базування Чорноморського флоту на території України з 2017 року буде збільшено на три мільйони доларів на рік - до ста мільйонів, повідомило УНІАН джерело в дипломатичних колах.

За даними дипломата, відповідний пункт міститься в угоді з питань перебування ЧФ у Криму, підписаної у середу в Харкові президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

”Досягнуті угоди є абсолютно прийнятною формою забезпечення зниження вартості газу для потреб України”, - зазначив співбесідник агентства, наголосивши, що компроміс став неминучим наслідком ”кабальних за своєю суттю” контрактів, підписаних у січні 2009 року.

”Харківській зустрічі президентів України і Росії передували довгі й важкі переговори з росіянами, яких повністю влаштовували діючі контракти. Для російської сторони не було ніякого сенсу їх переглядати. Водночас, досягнуті домовленості в Харкові знижують для української промисловості тягар витрат на енергоносії майже на 40 млрд. доларів найближчими роками (10 років)”, - зазначив дипломат.

Коментуючи заяви лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО про порушення 17 статті Основного Закону, співбесідник агентства сказав, що Угода про продовження термінів базування Чорноморського флоту Росії на території України не суперечить Конституції.

”У перехідних положеннях Конституції чітко записано, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою. Саме по собі збереження ЧФ РФ у Криму жодним чином не загрожує українській державності, оскільки нинішній стан відносин з Росією не дозволяє розглядати цю країну як потенційне джерело небезпеки”, - сказав дипломат.

За словами співбесідника агентства, українсько-російська угода перед підписанням була схвалена урядом України і підлягає ратифікації парламентами двох країн.

Президенти України та Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ в середу в Харкові підписали угоду про продовження базування ЧФ РФ в Криму після 2017 року строком на 25 років - до 2042. Документом передбачено продовження його дії ще на 5 років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.